Lou Fanánek Hagen chtěl na paralympiádu. Nevyšlo to kvůli alkoholu

„Zkoušel jsem to, ale vzhledem k tomu, že jsem přecenil svoje síly, to nějak nevyšlo. Začalo to všechno mylnou představou a pak jsem byl úplně za kašpara. Jeden kamarád z nástavby z pedagogické školy trénoval paralympijské plavce. Pozval mě, že mají soustředění ve Strakonicích, jestli bych s nimi nezaplaval nějaký závod. že jsem známý a přišla by i média,“ vyprávěl zpěvák kapely Tři sestry.

Nicméně tenkrát ještě paralympijské ambice neměl. Na soustředění přijel o den dřív a dorazil i jeho dobrý kamarád, písničkář Milan Smrčka alias Záviš.

„My se máme rádi a oba máme zálibu v alkoholu. Měli jsme večírek asi do šesti do rána. Ten závod byl v devět hodin, takže mě tam přivezli. Já jsem pak z toho viděl fotky, jak sedím na bloku, kouřím, mám v ruce lahváče. Trval jsem na tom, že budu plavat. Pak to odstartovali,“ pokračoval zpěvák.

Celý rozhovor na Óčku Kapela Tři sestry letos slaví 33. narozeniny a chystá tour Plechový Ježíši, koroduj za nás. Nejen o tom budou členové skupiny mluvit s Tonyou Graves v pořadu Drive na Óčku v neděli 15. dubna ve 22:00 hodin.

Přestože chtěl plavat přímo a co nejdéle pod vodou, aby se nezdržoval vynořováním, nepovedlo se. Jelikož byl opilý, pod vodou ztratil směr dráhy.

„Torpédoval jsem největší paralympijskou naději. Trefil jsem ho hlavou do břicha a do jediné zdravé ruky, kterou plaval. Začal se topit. To byla hrozná ostuda. Zkazil jsem mu čas, který by měl dobrý a museli kvůli mně přerušit závod. Pak psali: ‚Za peníze postižených chtěl jet na paralympiádu. Ostuda!’,“ prozradil.

Po neúspěchu v plavání pak ještě zkoušel uspět jako vzpěrač. Trénoval a dostal se v bench pressu na 150 kilo. Když ale zjistil, že handicapovaní sportovci zvednou i o 100 kilo navíc, vzdal to a nyní už takové ambice nemá.