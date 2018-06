Poznáváte ho? Odpadlík se snaží zastavit čas plastikami

Reno Ranes, který loví psance na své motorce s rozevlátou hřívou, už dávno překročil padesátku a začal svůj boj proti času.

Podstoupil facelift, během kterého mu přenesli tukové buňky do obličeje a také vytáhli kůži na čele.

Lamas se tím netajil, naopak svou plastickou operaci natočil jako reality show. Podle zahraničních serverů má herec i liposukci břicha, tu ovšem nepotvrdil.

Výsledkem plastik je, že má Lamas v 55 letech dokonalé tělo, ale poněkud ztuhlý obličej, který charismatického Odpadlíka už moc nepřipomíná.

Vypadá to, že herec má ze stárnutí hrůzu, ostatně jeho exmanželky, hlavně bývalá Playmate Shauna Sandová, byly v rukou chirurgů často. A stejně je vždy vyměnil za mladší.

Lorenzo Lamas se svou pátou manželkou Shawnou Craigovou

Svou nynější manželku Shawnu Craigovou si vzal v roce 2011. Je o 29 let mladší než on. S Shaunou Sandovou byl od roku 1996 do roku 2002. Předtím měl za manželku kolegyni z Odpadlíka Kathleen Kinmontovou, kterou si vzal v roce 1989 a rozvedl se o čtyři roky později. V té době už měl za sebou dva rozvody, a to s Michele Cathy Smithovou, s níž byl v letech 1983 až 1985, a se svou první manželkou Victorií Hilbertovou, která byla jeho ženou pouhý jeden rok. Z pěti manželství má herec šest dětí.