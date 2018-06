Lorenzo Lamas poslal ženu vydělávat tělem

"Prý bych si tak mohla vydělat 30 tisíc dolarů měsíčně, řekl mi. Já jsem ale odpověděla, že mě nezajímá, kolik bych vydělala. Že tohle prostě dělat nehodlám."



Lorenzo Lamas, i v Čechách známá hvězda televizního seriálu Uprchlík, podal žádost o rozvod počátkem října. Podle Shauny, s níž má Lamas tři děti, to bylo pro ni i děti naprosté překvapení.

"Řekl mi to na dvoře realitní kanceláře, kam jsme přišli prodat náš dům. Myslela jsem, že se budeme stěhovat, on mi řekl, že se chce rozvést."

Krásku prý manželova slova zcela vykolejila, "Každý den jsem brečela. Třásla jsem se, nemohla jsem polykat."

Lorenzo tvrdí, že se chtěl rozvést v klidu, Shauna je však podle něj absolutně hysterická. "Několikrát mě začala mlátit do zad, hlavy a do rukou. Pak mě objala a začala škrtit." Lorenzo řekl, že manželce nikdy rány nevrátil a vyžádal si předběžné opatření, že Shauna musí být od něj v době rozvodového řízení minimálně 50 yardů.

"To je nesmysl. Nikdy jsem nepraštila ani jeho, ani naše děti. Vždyť Lorenzo měří 186 centimetrů, má přes osmdesát kilo a černý pás v karate. Neexistuje způsob, jak bych ho mohla přemoci.Tvrdí to to jen proto, že chce získat do svého opatrování děti," říká zase Shauna.

Naopak Shauna Lorenza zase žaluje, že uhodil a škrábl tříletou dceru Victorii. Také jí prý "pozastavil účet a když si stěžovala, řekl jí, ať si jde vydělávat tělem."