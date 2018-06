Lorenová chce být v 70 matkou

"Když se podívám do zrcadla, vidím v něm vyrovnanou ženu," uvedla Lorenová v interview, jež poskytla německému televiznímu časopisu "Die Zwei".

"Ačkoli oba své syny zbožňuji, v hloubi srdce lituji toho, že jsem neporodila také holčičku," řekla a zároveň zdůraznila, že si nyní připadá dostatečně zralá na to, aby se znovu stala matkou, i když pouze adoptivní.

S dnes devadesátiletým producentem Carlem Pontim, jenž objevil světu její talent a s nímž žije již sedmačtyřicet let, přivedla na svět Carla juniora a Eduarda.

I když se těší na zcela novou roli tchyně, jíž se stane 18. září, kdy si její prvorozený syn bude brát maďarskou violistku Andreau Meszarosovou, doléhá zřejmě i na ni syndrom prázdného hnízda.

Kidmanová chce adoptovat další dítě

Také Nicol Kidmanová, která žije po rozvodu stále sama, uvažuje o adopci třetího dítěte. Sedmatřicetiletá australská herečka už se svým někdejším manželem Tomem adoptovala dvě děti, dvanáctiletou dceru Isabellu a o dva roky mladšího Connora.

Podle magazínu OK! by si přitažlivá rusovláska moc přála svou rodinu rozšířit, ale podmínkou je, aby s tímto závažným krokem souhlasily obě její děti. Držitelka Oscara prý stále hledá muže svého života, a pokud jde o další adopci, nejraději by si údajně přála osvojit nějakého sirotka z války v Iráku nebo v Afghánistánu.

Vedle Nicol Kidmanové si adoptovaly děti například Calista Flockhartová, Sharon Stoneová či Angelina Jolieová. Ta stejně jako Kidmanová touží svoji rodinu rozšířit. "Moc ráda bych si pořídila sedm dětí, ale chci se o tom všem ještě ujistit," řekla Angelina, která už adoptovala kambodžského sirotka Maddoxe.

I české celebrity adoptují děti

Z českých celebrit adoptovali děti například Veronika Žilková, Petr Novotný nebo David Vávra. Stále častěji se rozšiřuje i adopce na dálku. Mezi takové "adoptivní rodiče" patří například Lucie Váchová nebo Lucie Bílá. Zpěvačka nedávno adoptovala na dálku dvě africké děti, čtyřletou Aissatu Lamarana Barry a desetiletou Nondo Camara z Afriky. Po jejím vzoru se vydala i Miss ČR Lucie Váchová, která finančně podporuje šestiletou holčičku z africké Guineje.

Každý ovšem nemusí adoptovat zrovna děti. Pro adopci prarodičů se rozhodla například hollywoodská herečka Sharon Stoneová. - více zde