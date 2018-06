První gay svatba v královské rodině. Muže si vezme bratranec Alžběty II.

Svatba se odehraje v létě v soukromé kapli na venkovském sídle lorda Ivara v Devonu a druhým ženichem bude James Coyle (56). „Už jsem neměl pocit, že se potřebuju oženit. Už jsem si to zažil a mám díky tomu úžasné děti. Ale chci to udělat pro Jamese,“ vysvětlil pro Daily Mail lord, který se k homosexuální orientaci přiznal až v roce 2016, roky poté, co se rozvedl se svou manželkou Penny.

„James nikdy neměl takový stabilní život jako já. A proto mu ho chci dát,“ dodal směrem ke svému nastávajícímu, který dodal, že mají velmi moderní vztah, založený na hlubokém přijetí velké lásky.

Ivara k oltáři odvede jeho bývalá žena, se kterou byl ženatý 16 let a mají spolu tři dcery – Ellu (22), Alix (20) a Luli (15). V posledních letech je prý jeho velkou oporou. „Je to opravdu hodně emocionální. Jsem dojatá. Ivar je v poslední době o tolik uvolněnější, šťastnější. Zřejmě si ani neuvědomoval, jak moc trpěl tím, že tajil svou sexualitu. Teď je to venku a je to úplně jiný člověk,“ popsala Penny svého bývalého manžela.

Obřad bude podle Ivara malý, jen pro blízké přátele a členy rodiny. „Před pár týdny jsme byli na jedné svatbě a řekli jsme si, že takto to u nás nebude. Takže žádné krájení dortu, žádný první tanec,“ vysvětlil lord Mountbatten. Všechno si prý vynahradí na party po svatbě, kde chtějí mít „asi 120 lidí a spoustu dobrého jídla a dobré hudby“.

Královský bratranec Otec Ivara Mountbattena David byl bratrancem prince Philipa, kterému šel v roce 1947 na svatbě s princeznou Alžbětou (pozdější královnou Alžbětou II.) za svědka. David Mountbatten byl rodinně spřízněn i s britskou panovnicí, jejich společnou praprababičkou byla královna Victoria.

Na obřad prý nedorazí lordův příbuzný a blízký přítel princ Edward, který je třetím synem královny Alžběty. Přestože nemůže přijít, mají prý on i jeho žena Sophie Jamese moc rádi. „Všichni moji přátelé Jamese přijali. Řekl jsem jim, že jsem si někoho našel a že je to muž. Nejdřív se smáli. Pak se ale s Jamesem setkali a zjistili, jak je skvělý. Jeden můj kamarád mi řekl, že kdyby byl gay, chtěl by ho taky,“ popsal své přiznání homosexuální orientace Ivar.

Že je jiný, prý věděl už během dospívání, ale rodičům to přiznat nemohl. „Tam, kde jsem vyrůstal, se o gayích mluvilo jako o teplouších, buzících, prostě hanlivě. Takže jsem si nikdy nemyslel, že bych si jednou mohl nějakého i vzít. Je to skvělé.“

Oba muži se seznámili v březnu 2015 ve švýcarském lyžařském resortu Verbier. James prý tehdy na lorda křičel přes celý bar, protože si ho spletl se svým instruktorem.