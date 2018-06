Lopezové stěhovalo šatník několik kamiónů

Lopezová odmítla nabízené ubytování v hotelu, a tak ji produkce musela zajistit dům, který by se co nejvíce podobal tomu jejímu v L. A.

"Jsem zvyklá na svůj komfort, ze kterého nehodlám slevovat. Produkce mi navíc vyšla vcelku pohotově vstříc a také se jí podařilo najít velmi stylovou rezidenci," prozradila Jennifer s tím, že si ji jen musela vybavit několika kusy vlastního nábytku, aby se zde cítila opravdu jako doma.

Velké stěhování napříč celými Spojenými státy proběhlo bez větších problémů první březnový týden. "Jen čtyři nebo pět vozů vezlo její neuvěřitelně velký šatník. Kromě toho si převážela také vlastní ručníky. V dalších třech kamiónech byl naložený nábytek a nechybělo samozřejmě také potřebné kuchyňské náčiní.

Jennifer si s sebou odvezla také vlastní postel. Jen by mne tak zajímalo, na čem bude spávat Ben," dodal nejmenovaný přítel s tím, že se zpěvačkou do New Yorku odjel také početný doprovod služebnictva. Velké stěhování ovšem může být také důkazem toho, že Lopezová své přestěhování do New Yorku natrvalo myslí opravdu vážně. Zatím o tom totiž jen přemýšlela.