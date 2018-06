Lopezové pozadí fascinuje i ženy

Její zvláštní zadeček bere dech i jejím hereckým kolegyním.

Nedávno se nad majestátním pozadím Jennifer rozplývala hrdinka komediálního sitcomu Will & Grace, půvabná Megan Mullallyová, která Lopezovou na natáčení jednoho z dílů sitcomu potkala poprvé v životě.

Do té doby se osobně neznaly, a jak Mullallyová přiznala, nikdy si ve filmu, v televizi nebo na fotografiích nevšimla, že by její slavná kolegyně vlastnila pozadí nevídaných rozměrů a tvaru.

"Na první pohled je Jennifer velice krásná, ale její zadeček je fascinující. Skutečně, je naprosto okouzlující. Dostane vás do jakéhosi hypnotického stavu. Vypadá, jakoby patřilo mimozemšťanovi, a ne člověku. Zdá se vám, že někomu odebrali pozadí a připlácli ho na Jennifer. Je to neskutečné. Ale působí to ohromně," prohlásila Megan Mallollyová.