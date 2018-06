Lopezová vyrazila svého manažera

Se svým manažerem Patrickem Whitesellem ukončila spolupráci zpěvačka a herečka Jennifer Lopezová poté, co jí nebyl schopen zajistit koncert v Los Angeles. "Jennifer si měla dobře rozmyslet co dělá, než se mnou vykopla dveře. Chtěl jsem pro ni jen to nejlepší. Udělal jsem z ní hvězdu a ona se mi takhle odvděčila," prohlásil v médiích Whitesell.