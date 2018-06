Lopezová všechny kopíruje. A vyhrává

Dvaatřicetiletá zpěvačka před nedávnem natočila videoklip k písni I'm Glad, ve kterém dokonale kopíruje taneční vystoupení, které předvedla ve filmu Flashdance devětatřicetiletá Jennifer Bealsová při písničce What A Feeling.



"Vedení Paramountu, který natočil původní film a vlastní tudíž i práva na pokračování, si toho všimlo a domáhalo se od společnosti Sony vysvětlení a především finanční náhrady.



Scény byly do detailu naprosto stejné, takže Sony muselo přiznat porušení autorských práv a zaplatit pokutu," uvedl jeden ze zainteresovaných zaměstnanců firmy Sony, který si nepřál být jmenován.



Lidé z Paramountu ale kromě porušení práv zaujal také dokonalý výkon, který Jennifer ve videoklipu předvedla. "Byli jsme jejím tanečními kreacemi skutečně překvapení. Zvládla je dokonale napodobit. Přestali jsme proto okamžitě pátrat po herečce, která by v novodobém provedení filmu Flashdance hrála hlavní roli a počítáme s ní," dodal zástupce společnosti Paramount, která chce začít film natáčet ještě letos v létě.



Jennifer se podle všeho na natáčení těší. V tanci se ale více zdokonalovat nehodlá. "Kvůli videoklipu k singlu I'm Glad jsem na sobě po taneční stránce opravdu zapracovala a myslím, že by mi to mohlo vystačit i pro film," míní hollywoodská hvězda.

Není to však poprvé, co latinskoamerická krasavice někoho kopíruje. Nedávno proběhlo médii, že je připravena udělat cokoliv, aby k sobě přetáhla vizážistku popové hvězdy Kylie Minogue. Důvodem je skutečnost, že vizážistka zná tajemství nepřekonatelného vzhledu pozadí Kylie Minogue.

Zadeček Minogue zaujal Lopezovou natolik, že zatoužila mít stejně tak neodolatelné pozadí ve svém novém videoklipu. Proslechlo se, že Jennifer je ochotna zaplatiti za vizážistku jakoukoliv cenu a už jí prý nabídla dvojnásobek sumy, kterou dostává od Minogue. Přátelé Lopezové se dali slyšet, že se zpěvačka svého přání rozhodně nevzdá a je připravena přejít do útoku. "Jennifer vždycky dostane to, co chce," varují přátelé Lopezové.