Lopezová už lásku k mladíkovi neskrývá, užívají si romantiku na Havaji

Dvaačtyřicetiletá Jennifer Lopezová a čtyřiadvacetiletý tanečník Casper Smart přijeli na Havaj jako pár. Objetí ani polibky neskrývají.

"Ochraňuje ji, je to kouzelné. Jako kdyby ten starší byl on. Vypadá to, že jsou zamilovaní nebo jsou spolu aspoň hodně šťastní," řekl zdroj z Havaje deníku Daily Mail.

Mladík trávil s Lopezovou a jejími dětmi i Den díkůvzdání, takže vztah vypadá vážně.

Smart se s Lopezovou seznámil v květnu a zapojil se do sboru jejích tanečníků. V showbyznysu není žádným nováčkem. Objevil se ve filmu Let's Dance 3D, nebo v seriálech Glee a Jak jsem poznal vaši matku.