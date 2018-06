Moderní rodina: Lopezová slavila s milencem, exmanželem i jeho bývalou

Už při rozchodu Lopezová s Anthonym prohlašovali, že zůstávají přátelé. Pro zpěvačku proto nebyl žádný problém dorazit na oslavu narozenin jeho syna Cristiana, kterého má z manželství s Dayanarou Torresovou.

Lopezová si přivedla přítele a Anthony tam měl svou nyní už bývalou partnerku modelku Shannon De Lima (o jejich rozchodu více zde).

Zpěvačka se pak společnou fotkou pochlubila na Twitteru. Jsou na ní i její dvojčata, které má s Anthonym. "Všechno nejlepší Cristiane!" napsala zpěvačka na mikroblogovací síti.

Marc Anthony byl se svou druhou manželkou Dayanarou Torresovou ženatý čtyři roky a mají spolu dva syny. Na oslavě dvanáctiletého Cristiana byl i jeho o tři roky mladší bratr Ryan.

"Mému Cristianovi je už 12 let! Čas tak letí, nemůžu tomu uvěřit. Jsem na tebe hrdá, můj sladký chlapče," napsala na Twitteru Torresová, která na oslavě chyběla.

Marc Anthony si Jennifer Lopezovou vzal v roce 2004 a předloni v létě oznámili rozchod. Mají spolu čtyřletá dvojčata Maxe a Emme.

"Marc a já jsme byli přátelé, než jsme se vzali. Byli jsme přátelé léta a vždy milovali jeden druhého. Vždy jsme spolupracovali, takže to pro nás není nepřirozené pokračovat v práci. A samozřejmě máme spolu děti, takže to není, že by neexistoval v mém životě. Bude tam napořád," prohlásila Lopezová po krachu svého třetího manželství.