Lopezová si kvůli narozeninám jmenovce zahrála na Marilyn

George Lopez má s herečkou shodné příjmení, ale nespojuje je žádný příbuzenský vztah. Jsou jen dlouholetí přátelé a Jennifer Lopezová se rozhodla mu k devětačtyřicátým narozeninám předat dárek během jeho talk show.

Jennifer Lopezová jako Marilyn Marilyn Monroe zpívá prezidentovi

"Chtěla jsem ti dát něco speciálního, co tě překvapí. Posaď se a nech mě to udělat," ozvalo se ze zákulisí, než vyšla Lopezová na scénu. George Lopez pak se zájmem sledoval, jak herečka v přiléhavých šatech a blond paruce imituje vystoupení Marilyn Monroe na oslavě pětačtyřicátých narozenin Johna F. Kennedyho.

Na konci přijel na pódium obrovský dort a ze stropu se snesly stovky balónků.

George Lopez se pak trochu zastyděl, že herečku předtím ve své talkshow uvedl do rozpaků, když promítl její první televizní vystoupení v klipu Mc Hammera z roku 1990.

Lopezová se chytila za hlavu a odmítla sledovat své taneční kreace v černém trikotu. "To bylo tak ubohé. To je Mc Hammer. Nikdo ho ani neznal. Chodila jsem tehdy do taneční školy a oni mě vyzvali, abych si zatančila v klipu," řekla zahanbená herečka.