Lopezová se za Afflecka vdá 14. září

Dychtivě očekávaný mejdan se zřejmě odehraje přímo v jednom vinařství, domnívají se zasvěcené zdroje.



Přísun do žíznivých a hladových úst nějakých čtyř stovek hostů by měl zajišťovat hotel Four Seasons Biltmore, kde Lopezová a Affleck v srpnu povečeřeli.



A práce to nebude ledajaká - vždyť hotel bude pečovat o jazýčky hvězd vskutku zvučných jmen. Mezi pozvanými jsou například Matt Damon, Carrie Fisherová, Bruce Willis, Matthew Perry, Alec Baldwin či Colin Farrell.



Benův mladší bratr Casey, který se také vrhl na hereckou dráhu, půjde slavnějšímu sourozenci při jeho první svatbě za svědka. Družbu bude dělat herecký kolega Matt Damon a za družičky půjdou Jennifeřiny sestry Leslie a Lynda.



Svatební noc bude v Santa Barbaře

Rovněž svatební noc by novomanželé měli strávit na pobřeží Pacifiku - v přepychovém středisku Bacara v Santa Barbaře. Prezidentské apartmá, kam se hodlají uchýlit po oslavách s rodinou a přáteli, je prý přijde na 6400 dolarů denně.



Dvoupodlažní apartmá se honosí ohromnou terasou s fantastickým výhledem na moře, má dvě ložnice, jídelnu, soukromý výtah a obrovskou televizi.



Hlavy dalších hollywoodských hvězd spočinou na poněkud levnějším polštáři - luxusní středisko má i pokojíčky za směšných 560 dolarů na noc.



Atraktivní pár stále čelí nepříjemnostem

Vztah 33leté Jennifer a o dva roky mladšího Bena přežil už několik nepříjemností. Vedle kasovního propadáku Gigli, v němž spolu hráli, to byla i aféra spojená s Affleckovou návštěvou striptýzového klubu ve Vancouveru. O předsvatební smlouvě, jejíž někdejší podoba nadzdvihla hlavně Benova kamaráda Matta Damona, se zatím nikde nepíše.



Lopezová nebude ze svatby dělat obchod

Jennifer Lopezová a Ben Affleck mají v jednom naprosto jasno. Nebudou ze svatby dělat výnosný obchod! Snoubenci nehodlají zpeněžit práva na fotografování ani najímat ochranku na odhánění diváků. "Jestli lidé budou chtít postát stranou a vyfotit si nás, potom je to v pořádku," říká Lopezová.



Jennifer prý nebude vadit nikdo, kdo se přijde na svatbu podívat. "Nehodláme si pořizovat bodyguardy za miliony. Jediné, co chceme, je mít pěknou svatbu a užít si krásný den. A pokud se někde venku objeví nějaký fotoaparát, tak se nic neděje. Nebudeme se nijak bránit," prohlásila herečka a zpěvačka, která je ostatně na blesky fotoaparátů víc než zvyklá.



Slova Jennifer jen potvrzují informace, které přinesla média: britský OK! Magazín, který za milion liber koupil práva na svatební fotografie od Catheriny Zeta-Jonesové a Michaela Douglase, údajně nabízel Lopezové s Affleckem ještě vyšší částku, ale pár na nabídku nereagoval.



Jennifer se vdá potřetí

První manželství Lopezové s modelem Ojani Noaou skončilo v roce 1998 po deseti měsících. Se svým druhým manželem, choreografem Crisem Juddem, vydržela od září 2002 do ledna letošního roku.

