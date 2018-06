Lopezová se stala idolem dnešní doby

"Lopezová je idolem dnešní doby. Je zosobněním přitažlivé, svůdné a sexy ženy. Líbí se mi, jak se pohybuje, jak tancuje, a také mám rád její písničky. Má všechny vlastnosti, které dělají hvězdu hvězdou," uvedl Jacobs.



Návrhář ale nechtěl, aby se Lopezová stala "velvyslankyní značky". "Cílem bylo udělat z ní modelku, která se v průběhu kampaně stále vyvíjí. Chtěli jsme vzdát hold Jennifer Lopezové a zároveň vytvořit elegantní grafickou image," vysvětlil Jacobs.



Výstřední návrhář chtěl prý novou kampaní ukázat "vlivnou, sebevědomou ženu, která je zároveň šik, atraktivní a umí si zjednat respekt". "Muži jsou zde proto, aby Jennifer zbožňovali.



Herecký talent dvaatřicetileté Lopezové byl prý pro kampaň velkým přínosem. "Opravdu se dokázala do role vžít a stala se zosobněním ženy Louis Vuitton," míní americký návrhář. Reklamní snímky s novou kolekcí se objeví v módních časopisech během srpna.



Lopezová není první herečkou, s níž Jacobs spolupracoval. Do reklamní kampaně pro vlastní módní kolekci na letošní jaro a léto obsadil hollywoodskou hvězdu Winonu Ryderovou. Tisk spekuloval, že hlavním důvodem nebyla ani tak hereččina krása, jako spíše aféra s krádeží zboží v obchodním domě Saks Fifth Avenue v Beverly Hills.

