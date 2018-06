Lopezová se prosazuje v politice

Průvodcem ve zcela nové roli by se Lopezové měla stát legendární hvězda Jane Fondová.

Jennifer se údajně o politiku nezajímala, protože měla pocit, že o její názory nikdo nestojí. Když se setkala s aktivistkou Fondovou, jež se v šedesátých letech zasadila v boji proti válce ve Vietnamu, okamžitě začala uvažovat o aktivní dráze političky.

"Jane byla politicky angažovaná celý svůj život, ale já zatím nikdy. Když člověk stárne a vyzrává, začíná se víc zajímat o svět kolem sebe. Pamatuji se, jak se mě Jane ptala, jestli bych byla ochotná udělat něco pro celý národ. Řekla mi, že je čas se zapojit do politického dění a že mi poradí, jak na to. A až budu připravená, mám jí zavolat, aby mě vedla a nedostala se do nějakého problému," svěřila novinářům Jennifer. "Ten čas je tu."

Obě herečky se setkaly na filmovém natáčení během minulého roku, kdy se jako hlavní hrdinky objevily ve snímku Monster In Law.

Jeniffer má zářné herecké příklady mezi americkými politiky v podobě Terminátora Arnolda Schwarzeneggera, rakouského rodáka, jenž se vypracoval až na post guvernéra státu Kalifornie, a v Ronaldu Reaganovi, který stanul v letech 1981 až 1989 v čele Spojených států jako čtyřicátý prezident. Pokud by ctižádostivá J-Lo dosáhla až na tento nejvyšší post, měla by jedno zcela unikátní prvenství. Byla by vůbec první ženou v čele Spojených států. To je však zatím ještě velmi nejistá a vzdálená budoucnost.