Lopezové zničila dvojčata postavu, nezavrhuje ani plastiku

Herečka a zpěvačka prý kdysi mohla sníst cokoliv. Od té doby, co se stala matkou, to ale už není tak jednoduché. Štíhlá figura ji stojí hodně námahy.

Zpěvačka Jennifer Lopezová v minišatech celulitidu neschovala.

"Vždy jsem měla postavu jako atletka a užívala jsem si to. Nikdy jsem nebyla moc velký jedlík, což pro mě byla výhoda. Ale od té doby, co mám děti, cvičit musím. Je to těžší, protože mé tělo se mění. Ne drasticky, ale rozhodně musím víc cvičit a taky víc koukat na to, co jím," řekla J.Lo.

Zpěvačka s údajně nejhezčím pozadím na světě se nebrání ani vylepšení pomocí plastické operace. Podstoupí ji prý ale někdy v budoucnu, až si přibývající roky začnou vybírat svou daň.

Jennifer Lopezovová a její dvojčata Max a Emme v kampani pro Gucciho

"Nevím, jestli bych šla na plastickou operaci. Nevím, jak se budu cítit v padesáti nebo šedesáti. Můžu říct jen to, že to není něco, co bych chtěla podstoupit. Ale kdyby se věci hodně změnily, mohu mít jiné pocity. Vyhrazuji si právo na to změnit svůj názor," dodala kráska.

Jennifer Lopezová má dvojčata se svým manželem Markem Anthonym. Max a Emme však mamince dělají radost už od narození. Za první rozhovor a obrázky dětí magazín People páru zaplatil v přepočtu něco kolem stovky milionů korun. Sourozenci už také fotili pro novou dětskou kolekci Gucciho.