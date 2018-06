Lopezová poslala svá dvojčata do showbyznysu v kampani pro Gucciho

Roztomilé ratolesti Lopezové a Marka Anthonyho se fotily pro novou dětskou kolekci Gucciho. A je na ně hezký pohled: spolu s matkou se procházejí po kalifornské pláži, hrají si v písku a navíc u toho vypadají profesionálně jako by dostali modeling do vínku.

"Je to poprvé, co jsem se do podobného projektu s dětmi pustila. Bylo to pro mě něco naprosto nového. Nechala jsem se s nimi fotit, když jim byly tři týdny. Ale teď jsou jim dva roky a je to něco naprosto jiného," řekla Lopezová listu US Weekly.

Dětem se prý práce líbila a malá dcerka už začíná mít zájem o módu. "Emme si sama vybírá, co si chce obléct, a nejradši spí ve svých princeznovských šatech," doplňuje hrdá matka.

Její bratříček ale moc zájmu o oblečení nejeví. "Max se hrozně nerad obléká. Nejradši pobíhá po domě nahatý."

S účastí na reklamní kampani diva souhlasila, když slyšela, nakolik Gucci podporuje charitativní projekty.

Z výdělků jarní kolekce prý půjde víc než 18 milionů korun na školy UNICEF v Africe a přesně 920 tisíc korun na účet Nadace Maribel Jennifer Lopezové.