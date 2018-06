Lopezová podstoupila umělé oplodnění

Jennfier se nechala oplodnit in vitro na losangeleské klinice Cedars-Sinai. Pokud se těhotenství nezdaří, následovala by už jen adopce.

Herečka se na klinice hned seznámila s dalšími budoucími maminkami a netajila před nimi, že by ráda měla v budoucnu dvě děti. „Jennifer nám neustále opakovala, že by ráda dva potomky. Na klinice podstoupila umělé oplodnění a byla nadšená představou, že možná bude mít rodinu. Už se nemůže dětí dočkat. Chce jich určitě více,“ řekla deníku The Sun jen z pacientek.

Koncem srpna se v médiích objevila zpráva, že Lopezová čeká první dítě. Pustil ji do světa americký zpěvák Jess McCartney, který se údajně prořekl během interview v rozhlase. - více zde