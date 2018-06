Lopezová: Mám se příliš ráda na to, abych zůstala v tomto manželství

"Někdy nevidíme, že děláme kompromisy sami se sebou. Nepoznáme, že ta osoba pro nás není dobrá, nejedná s námi správným způsobem nebo nedělá správné věci pro sebe. Kdybych zůstala, tak bych neudělala správně pro sebe. Mám se příliš ráda na to, abych zůstala," řekla Lopezová v časopisu Vanity Fair.

I když to teď chápe jako jedinou možnost, jakou měla, nebylo snadné manžela po sedmi letech opustit. "Bylo to nejtěžší rozhodnutí, jakému jsem musela čelit. Opravdu jsem si přála, aby rodina fungovala. Bylo to mé největší přání a pracovala jsem na tom tvrdě. Oba jsme se snažili. Ale někdy to prostě nefunguje a to je smutné," řekla dvaačtyřicetiletá zpěvačka.

Na lásku ale nezanevřela a určitě nechce zůstat sama. "Stále jsem optimista, co se týká lásky. Věřím v lásku. Pořád je to můj největší sen," dodala.

Podle zdrojů blízkých páru byla příčinou rozchodu žárlivost a dominance Anthonyho, který si nepřál, aby se jeho manželka chovala a oblékala svůdně na veřejnosti.

"Když si vzala něco hodně sexy, tak způsobil, že se pak cítila příšerně. Chce, aby se oblékala zdrženlivěji, jako manželka. Vadí mu, že je považována za sexuální symbol," uvedl zdroj pro US Weekly. "Vždy byl velmi dominantní manžel a chtěl kontrolovat vše kolem Jennifer," dodal.

Herečka na něj ale nezanevřela. "Teď spolu vycházíme dobře a vždy se budeme podporovat. On bude vždy v našich životech. Vždy bude mít zvláštní místo v mém srdci jako otec mých dětí," řekla Lopezová.