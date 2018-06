Lopezová má Afflecka pod pantoflem

Benovi přátelé usuzují, že je to model, jak bude probíhat jejich společný život po svatbě. Affleck se bude prosazovat potají, aby to Lopezová nevěděla.



Není to totiž jediný případ. Už před časem se Jennifer proslavila tím, že nařídila jiné krupiérce, aby Benovi vrátila 4500 dolarů, které jí lehkomyslný Ben dal také jako spropitné po své úspěšné hře.



Nový americký magazín Radar jí proto nedávno přisoudil zajímavé prvenství. Lopezová se stala hvězdou ankety o "nejslavnější příšeru showbusinessu". Dvaatřicetiletá Jennifer vyhrála na celé čáře.

"Vyzpovídali jsme několik lidí, kteří se pohybují kolem největších hvězd showbusinessu a podle jejich slov jsme pak sestavili žebříček nejotravnějších celebrit," tvrdí šéfredaktor. "Jak jsem se dozvěděli, je neuvěřitelně arogantní, za jediné dobré považuje pouze to, co uznává ona sama, odmítá respektovat názory jiných a při běžném hovoru se prý chová jako dítě ze školky. Údajně se neumí vyjadřovat a stále mává rukama," pokračuje o Lopezové.



Jennifer je prý typickou holkou z předměstí. "Vyrůstala v Bronxu a je to na ní znát. Snaží se vydávat za někoho, kým nikdy nebude. Když přijela natáčet do New Yorku, přikázala dokonce své ochrance, ať před ní nekompromisně uvolňuje cestu. Když pak procházela davem fanoušků, zůstalo za ní několik dívek se slzami v očích a některé z nich ochranka dokonce viditelně zranila," píše o slavné hvězdě magazín Radar.