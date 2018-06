Lopezová chce přerušit kariéru a porodit dítě

Úspěšná zpěvačka je se svými dosavadními úspěchy na poli showbyznysu spokojená. Nepotřebuje si nic dál dokazovat a zároveň si myslí, že je právě v tom nejlepším věku pro založení rodiny.



"Posledních sedm let jsem strávila natáčením filmů nebo v nahrávacích studiích. Přineslo mi to slávu, ale musela jsem přinést dost obětí. Moje biologické hodiny tikají, jak se s oblibou říká. Cítím se opravdu šťastná s tím, co mám a co jsem dokázala. Ale teď mám jiné cíle. Jsem konečně připravena odejít ze scény a věnovat se něčemu úplně jinému. Taky samozřejmě začínám toužit po rodině. To je přirozené. Už jsem se asi vyřádila," shrnuje své rozhodnutí Jennifer.



Jakékoli spekulace okolo svého těhotenství nebo přesného data odchodu na mateřskou dovolenou ovšem Lopezová zatím striktně odmítá. Tvrdí: "Je to věcí budoucnosti. Jsem už připravená, ale nehodlám si stanovovat přesné datum. Prostě to přijde."