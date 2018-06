Lopezová okouzlila v sexy šatech, na premiéru dorazila bez prádla

Jennifer Lopezová si vzala šaty značky Kaufman Franco, které daly vyznít jejím křivkám. Herečka a zpěvačka si pod róbu nevzala prádlo a zadní díl šatů držel na proslulém pozadí díky jemné průhledné látce.

Brunetka si patřičně užívala pozornosti fotografů i svého o osmnáct let mladšího přítele Caspera Smarta. Lopezová nedávno prozradila, že během natáčení filmu Parker měla ještě deprese po rozvodu s Marcem Anthonym. Pár se rozvedl loni. Manželé byli sedm let a mají pětiletá dvojčata.

"Cítila jsem se, jako by se celý můj život rozpadl. Co jsem znala sedm nebo osm let se svými dětmi, najednou vybouchlo. Bylo to velmi bolestivé, ale děti vám dají určitou sílu, protože se nemůžete zcela zhroutit, protože když ráno v šest hodin vstanou, všechno je pro ně v pořádku a normální," dodala.

Zatímco Lopezová přímo září štěstím, její čtyřiačtyřicetiletý exmanžel Marc Anthony smutní. Nevyšel mu totiž vztah s o devatenáct let mladší venezuelskou kráskou.

"Marc už s modelkou Shannon De Lima nechodí. Rozešli se jako přátelé, oficiálně v polovině ledna," řekla jeho mluvčí Blanca Lasalle magazínu People.