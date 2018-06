Lopezová a Affleck: Svatba nebude!

"Kvůli přílišné pozornosti, kterou média věnují naší svatbě, jsme se rozhodli její termín odložit. Obáváme se, že nejšťastnější den našeho života by mohl být pokažen," praví se podle agentury AP v témže dokumentu.



Dvojice, která si své velkolepé vdavky měla odbýt v kalifornské Santa Barbaře a jejím okolí, přitom nenaznačila, kdy ani kde se nakonec hodlají vzít.



Zdroj blízký snoubencům zdůraznil, že svatba je pouze odložená, nikoliv zrušená: "Rozhodně zůstávají nadále spolu."



Je prohlášení falešnou stopou?

"Myslím, že existuje nejméně padesátiprocentní možnost, že se svatba tento víkend přece jen uskuteční, ale možná na jiném místě," uvedla Bonnie Fullerová z bulvárního listu Star.



Ať už se svatba bude konat či ne, v případě třiatřicetileté Lopezové by to byla už třetí, zatímco o dva roky mladší Affleck by se ženil poprvé.



Dřívější spekulace o místu svatby zahrnovaly Havajské ostrovy, Atlantu a Skotsko. Affleck sám si novináře dobíral slovy: "Bude to v Namibii 15. listopadu. Tak si kupte letenky a sejdeme se tam!"

Jennifer Lopezová a Ben Affleck na plakátu k filmu Gigli. Herci Jennifer Lopezová a Ben Affleck před Mann National Theatre v Los Angeles, kde se zúčastnili premiéry společného filmu s názvem Gigli. Hollywoodský pár v něm hraje gangstery, kteří unesou bratra státního zástupce, aby svého šéfa zachránili před vězením. Snímek vstupuje do amerických kin 1. srpna, v Česku se s jeho uvedením zatím nepočítá.