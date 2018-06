Loňský potrat střídá radost: Vojtek s manželkou čekají dítě

"Terezka otěhotněla už loni, bohužel to skončilo potratem. Proto jsme to tentokrát chtěli utajit co nejdéle, nechtěli jsem to zakřiknout. Samozřejmě jsme si moc přáli, aby to vyšlo. Prasklo to naštěstí až teď, kdy je manželka ve čtvrtém měsíci. Věříme, že už bude všechno v pořádku a moc se na miminko těšíme," říká Vojtek.

Herec, který se momentálně proslavil hlavní rolí v úspěšném seriálu Vyprávěj, dávno mluvil o tom, že má na rodičovství věk a netajil se tím, že se s partnerkou Terezou snaží o miminko. Kromě vhodného věku sedmatřiceti let má také kladný vztah k dětem. A dnes už možná i ke svatbám. Do ženění se totiž nikdy nehnal a o svatbě se doma téměř nesmělo mluvit. Letos se přece jen rozhoupal a svoji životní lásku si vzal.

Postavil dokonce dům za Prahou a brzy bude muset přistavovat. Atypický domek s vlastním jezírkem má totiž zatím jen dva pokoje a kuchyň. "Počítal jsem s tím, že jednou přijdou děti a tak je to tady na přistavení už připravené. Brzy se do něj pustíme," uzavírá Vojtek.