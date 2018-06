Loňská vína: snad i ročníky století

"Potom přišel ročník 1999 a měl podobný klimatický průběh a zase jsme tvrdili, máme ročník století. Něco takového bylo ve čtyřicátých letech, v letech 1947 a 1949. Aby se to završilo, přišel ročník 2000. Pokud se bude opakovat ještě jeden takový, začnu snad věřit na globální oteplování," doplnil Šťastný.

ROČNÍK STOLETÍ

"Zcela určitě to byl ročník století," řekl s jistotou Jan Hajda, předseda Zemědělského družstva v Sedleci. "Hrozny vyzrály ve vinici do vysokých cukernatostí. Vína mají díky tomu krásnou ovocnou příchuť a jsou všechna přívlastková. Veltlíny a hlavně vlašáky, typické pro tuto oblast, jsme takové nikdy nepili. O tom se mohou přesvědčit konzumenti kvalitních vín sami na výstavách, třeba na Valtických vinných trzích. Alespoň u našich vín ta loňská jednoznačně povedou. Jediným kazem byla sklizeň o pětatřicet procent nižší než v roce 1999," posteskl si Hajda.

"Vína z loňské úrody budou super. Úroda byla sice mírně horší než jindy, ale kvalita hroznů už dlouho taková nebyla," uvedl vinař František Šebesta z Bořetic. "U některých odrůd dosahovala cukernatost až osmadvacet stupňů, což je neskutečné. Až jsme měli trochu problémy se zpracováním. Na takové slady nejsme zvyklí," řekl Šebesta.

Podobně hodnotí loňský ročník i Pavel Vajčner, ředitel Znovínu Znojmo, jednoho z největších producentů lahvových vín u nás. "S loňským ročníkem jsme spokojeni, u odrůd Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský dokonce velice. Vína jsou silně aromatická, v chuti není cítit kyselinka, mají více alkoholu. Pokud je vše pěkně vyvážené, působí až sladce. Jestliže se tedy zvládla výrobní technologie, můžeme některá vína označit jako ročník století. Neplatí to ale obecně," uvedl Vajčner.

GLOBÁLNÍ OTEPLENÍ

Podle něho je navíc těžké chuťově srovnávat loňský rok například se sedmačtyřicátým, který býval označován podobně. "Bude se ale určitě hodně blížit. Z posledních pěti let jsou ale výborné tři ročníky a to 1997, 1999 a 2000. Jestli je tohle výsledek globálního oteplení, pak je to pro vinaře jen dobře," poznamenal Vajčner.

Na výraznou změnu počasí oproti dlouhodobému normálu poukazuje i vedoucí oddělení vinohradnictví Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Jindřich Ševčík.

"Loňský rok byl výjimečný z hlediska dlouhodobého meteorologického pozorování. Dřívější nástup teplého počasí, ideální srážky a minimum houbových chorob měly za následek, že loňská vína jsou spíše jižnějšího typu. Počasí bylo charakteristické spíše pro jižní domovinu révy než pro naše oblasti. Chuť vína je ale věcí subjektivního názoru. Podle mého byl lepší rok 1999," řekl Ševčík.

Vysoká kvalita tak loňskému ročníku přinese i obchodní úspěch. "Lidé vyloženě chtějí ty známé, výtečné ročníky devadesát sedm, devět a dva tisíce. Do privátních kójí se již nyní ukládají lahve s loňským vínem, hlavně v odrůdách Sauvignon, Ryzlink rýnský a rulandy. Ve velké míře však záleží na výrobci, jak zvládl technologii. Ne každý totiž uměl správně zpracovat hrozny s vysokým obsahem cukru," uvedl šéf Moravského sklípku v Šatově Roman Polák.