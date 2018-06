Loňská miss jede do Jižní Ameriky

"Květen je můj nejoblíbenější měsíc. Miluji první sluníčko a první rozkvetlé květiny, takže jsem moc ráda, že si ho užiji v Praze," prohlásila Jana, která už má v diáři naplánované i módní přehlídky v zahraničí.

Největším Janiným koníčkem je cestování, za které utrácí také většinu svých peněz. Přímo zbožňuje exotiku. Ráda ochutnává cizokrajná jídla a prochází se po místních tržištích. Na letošní dovolenou se chystá spolu se svým přítelem do Jižní Ameriky.

"Bude to trochu nebezpečné. Chceme navštívit Peru a také sousední stát Kolumbii. Pozvala mne na svou svatbu Miss Kolumbie a rozhodně si takovou příležitost nechci nechat ujít," svěřila se Jana.

Sama se zatím vdávat nechce, ale o svých svatebních šatech už má jasno. Chtěla by mít na sobě šaty jednoduše střižené, bohatě zdobené korálky. O tom, co si vezme na slavnostní obřad v Kolumbii, však zatím nepřemýšlela.

"Spíš mi dělá starosti, co přivezu jako svatební dar. Mělo by to být něco typicky českého, možná váza nebo porcelánový servis."

Miss Jan Doleželová si už naplánovala, že do Jižní Ameriky pojede jen s minimálním počtem věcí, které se musí vejít do jednoho středně velkého kufru.

"Je tam teplo, takže si vezmu především jednoduchá trička, lehké kalhoty, šortky. Žádné velké toalety,"prohlásila. Jana Doleželová o sobě tvrdí, že jí v módě vyhovuje spíše lehce konzervativní styl a jen výjimečně dává přednost nějakým rafinovaným střihům, takže oblečení na cesty se jí vybírá snadno.