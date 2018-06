VIDEO: Britští snoubenci přišli k oltáři jako zombie

Jennifer Jonesová a Rob Blackmore milují horory. Proto se zúčastnili i soutěže, která proběhla v rámci vydání nové zombie hry Dead Island Riptide.

Výhrou bylo uspořádání zombie svatby. Uskutečnila se v Londýně za účasti 250 hostů.

Prostředí bylo vyzdobeno podle hry jako pekelný Karibik, hrála zombie kapela a svatební dort vypadal jako mozek.

"Naši přátelé nám řekli, že by to pro nás bylo perfektní, že bychom do toho měli jít. Zvážili jsme to a řekli si, že to jsme přesně my - horor, děsivé věci, zombíci a hráči," řekla nevěsta.

"Bylo v tom všechno. Původně jsme se chtěli vzít na Halloween a mít tématickou hororovou svatbu. Ale tohle bylo ještě lepší," dodal ženich.