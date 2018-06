Londýn předvedl módu navzdory teroristům

Minimálně šest módních návrhářů odřeklo kvůli teroristickým útokům v USA svou účast na londýnské "Fashion Week". "Módní týden" se přesto konal, protože podle ředitele britské pořadatelské firmy Mode-Rates BFC (British Fashion Council) Nicholase Coleridge, by zrušení přehlídek bylo přesně to, co by si atentátníci přáli. Před první přehlídkou účastníci minutu mlčeli, aby vzpomenuli oběti útoku. Organizátoři a návrháři vysvětlili své rozhodnutí striktně letos oddělit obchodní a zábavní část akce. Všechny plánované večírky byly zrušeny.

