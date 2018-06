Londýn finalistky Miss World nevítá

Londýn je sídlem organizačního výboru soutěže už od 50. let, kdy byla založena. Jelikož o ni však na Západě v 80. letech poklesl zájem, cestovala v poslední době po různých exotických lokalitách, kde naopak bývá zájem veliký.Žádná z hlavních britských televizních stanic soutěž nevysílala již od roku 1990 a pro letošek podle zdejších novin ještě nebyla podepsána smlouva na britská televizní práva. BBC přestala soutěž přenášet v roce 1979.Starosta Livingstone vyzval ředitelství Alexandřina paláce, aby "znovu zvážilo" své rozhodnutí hostit světovou přehlídku 90 nejkrásnějších dívek. Podle jeho slov celá soutěž přinesla Nigérii tragédii a utrpení a neměla by se konat. "Považuji zanemravné, že se organizátoři po tom, co se stalo v Nigérii, snaží pořádat Miss World v Londýně. Po násilí a hrozné ztrátě na životech v Nigérii není uspořádání Miss World v tomto městě vítáno."Pořadatelka Julia Morleyová ovšem tvrdí od počátku, že Miss World není za nigerijské násilí nijak odpovědná. Podle jejího názoru je na vině jediný novinový článek, v němž byla zmínka, že prorok Mohamed by si zřejmě mezi soutěžícími vybral pro sebe ženu.