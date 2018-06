Lollobrigida se bude vdávat, její nastávající je o 34 let mladší!

"Vždy jsem měla slabost pro mladší muže, protože jsou velkorysí a nemají žádné komplexy," řekla španělskému časopisu Hola Lollobrigida s tím, že se s Javierem poznali před dvaadvaceti lety v Monte Carlu.

Gina se médiím dále svěřila, že při prvním setkání mezi nimi přeskočila osudová jiskra a okamžitě se do sebe zamilovali. Sňatek s církevním požehnáním se má odehrát ještě do konce letošního roku v New Yorku.

Lollobrigida se bude vdávat podruhé. V roce 1971 se rozvedla s prvním manželem, jugoslávským lékařem Milkem Skofičem.

První poválečná modla stříbrného plátna prorazila do světa v roce 1952 po boku Gérarda Philipa filmem Fanfán Tulipán. Z více než šedesáti jejích rolí dodnes utkvěly v paměti snímky Římanka či Zvoník od Matky Boží. V posledních letech se Lollobrigida věnuje fotografování a sochařství.