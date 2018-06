Lokenová: Terminátor se bojí tetování

"Nakonec jsem Arnolda přesvědčila, aby svou hrůzu z jehel překonal, a v případě, že náš společný film bude slavit úspěch, si jako já nechal vytetovat iniciály své filmové postavy," uvedla hollywoodská hvězdička Kristanna.



Kristanna je na natáčení Terminátora nesmírně pyšná. A proto si chce na památku odnést něco, co by jí zůstalo na celý život. Inspirací jí byli všichni herci z Pána prstenů, kteří si nechali vytetovat na svém těle iniciály svých postav.



"Arnie jí to schválil, ale bojí se, že její nadšení bude předčasné. Chce počkat na reakci diváků a pak si možná nechá vytetovat něco podobného," prozradil hereččin přítel.



Kristanna má na těle několik uměleckých kreací z tetovacích studií po celých Spojených státech. Hada voodoo, želvy a srpek měsíce na rameni, koně na kotníku. Pochopení pro tyto okrasy těla však nenašla u své maminky.



Té se umění trvale znehodnocené kůže vůbec nelíbí a kdykoli se v její přítomnosti snaží její dcera odhalit a svá tetování ukazovat na odiv veřejnosti, začne se zlobit. "Máma to těžce nese. Poslední tetování jsem jí zatajila. Stejně na to přišla, když jsem se převlékala na ranní běh a zkazila jsem jí tím celý týden," přiznala Kristanna Lokenová.



Terminátora-X si zahrála Kristanna Lokenová

Terminátor 3: Vzpoura strojů je pokračováním jedné z nejslavnějších filmových sérií v dějinách. Navazuje na dva veleúspěšné snímky Jamese Camerona, v nichž si v hlavní roli zahrál Arnold Schwarzenegger. V třetím pokračování filmu Terminátor hraje Schwarzenegger kladnou úlohu a jeho úkolem je zachránit před světovou katastrofou zaviněnou stroji spasitele příští generace lidí.



Hodný Terminátor bojuje s modernějším a ještě inteligentnějším a silnějším typem stroje na zabíjení v podobě krásné a nelítostné ženy. Terminátor-X, kterého si zahrála Kristanna Lokenová, je do minulosti vyslán s úkolem zničit spasitele lidstva, který má lidstvo zachránit v budoucí válce se stroji.



Film režíroval Jonathan Mostow, známý hlavně díky tři roky starému filmu Ponorka U-571. Režii převzal po Jamesi Cameronovi, jenž se na třetím pokračování známé série odmítl podílet.



Kristanna byla nejlepší

Pro roli T-X chtěl Mostow získat méně známou herečku, kterou diváci zatím neměli možnost vidět v žádném velkém filmu. Vyvolenou se nakonec stala Kristianna Lokenová, známá především díky své roli v televizním seriálu Philly.



„Kristanna je skvělá herečka s velmi dobrodružnou povahou, která se nebojí drsných scén a kaskadérských kousků. A přesně to jsme potřebovali,“ říká Mostow.



„O roli usilovalo velmi mnoho hereček a Kristanna byla ze všech suverénně nejlepší. Během konkurzu dělala pohyby, které téměř překračovaly rámec lidských možností, a zároveň při tom dokázala udržet naprosto klidný a bezvýrazný obličej, ve kterém se vůbec neprojevovaly známky námahy. Právě to bylo pro roli klíčové,“ dodává Schwarzenegger.

MILÁČKEM DAVU. Představitel Terminátorů řečený božský Arnie se zdraví s fanoušky. KOMIK DIVÁKEM. Danny DeVito, Schwarzeneggerův přítel a herecký partner z komedie Dvojčata, patřil k premiérovým divákům Terminátora 3. Po pondělní slavnostní premiéře vtrhl včera Terminátor 3 do tisíců kin ve Spojených státech a v Kanadě, aby zkusil naplnit předpověď největšího hitu letní sezony - a také vrátil výrobní náklady ve výši 170 milionů dolarů. Arnold Schwarzenegger s manželkou Marii Shriverovou na slavnostní premiéře snímku Terminátor 3. Pod efekty Terminátora je opět podepsán Stan Winston, který přivedl na svět už první podobu tohoto hrdiny a za druhé pokračování získal dva Oscary. Úkol vytvořit pro "trojku" dva nové typy robotů označil Winston za velkou výzvu. Fotografie z filmu Terminátor 3: Vzpoura strojů Fotografie z filmu Terminátor 3: Vzpoura strojů Fotografie z filmu Terminátor 3: Vzpoura strojů Fotografie z filmu Terminátor 3: Vzpoura strojů Fotografie z filmu Terminátor 3: Vzpoura strojů Kristanna Lokenová Svůdná Kristanna Lokenová Kristanna Lokenová Sexy Kristanna Lokenová Kristanna Lokenová v růžových šatech Kristanna Lokenová Kristanna Lokenová a Arnold Schwarzenneger ve filmu Terminátor 3: Vzpoura strojů.