Lohanovou nafotili, jak šňupe kokain!

Jednadvacetiletá hvězda přitom před pár týdny opustila léčebnu pro závislé na alkoholu a omamných látkách. Snímky zfetované hvězdy filmu Můj auťák Brouk poprvé přinesl britský magazín NOTW.

Kamarádka Lohanové pak novinářům přiznala, že se herečka potácí z jedné krize do druhé a svůj život vůbec nezvládá. „Dala si dvacet lajn kokainu během jediné noci. Stála sama svlečená do kalhotek a šňupala to přímo z konferenčního stolku. Lindsay vůbec nezajímalo, kdo ji vidí a kde to dělá. Ani se nesnažila přestat pít. Snažila se roznášet všem lahve s vodou, aby lidi zmátla a mysleli si, že je čistá, ale svou láhev vylila a naplnila vodkou se sodou,“ přiznala NOTW Lohanové kamarádka.

Návštěvník nočního baru Teddy´s v hollywoodském hotelu Roosevelt pak pořídil videozáznam, který prodal magazínu NOTW. Na snímku lze vidět Lohanovou, jak přijíždí v jedenáct v noci do klubu a jde rovnou na toalety. Se dvěma kamarádkami pak na záchodě nasává bílý prášek z pytlíku, který měla v kapse u džín.