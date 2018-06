Lohanovou chtějí stíhat pro napadení, i když její oběť obvinění stáhla

Policie v Riverside v prohlášení uvedla, že herečka by měla být stíhána přesto, že ji oběť napadení ze střediska Betty Fordové Dawn Hollandová oficiálně neobvinila. Pokud ale soudce určí, že Lohanová porušila podmínky podmínečného trestu, mohl by ji poslat do vězení.

Rozhodnutí policie přichází v době, kdy Lohanové v pondělí skončila soudem nařízená léčba v protidrogovém centru. "Vyšetřování potvrdilo, že Lohanová porušila několik podmínek svého trestu, a také napadení," uvedla policie.

Herečka 12. prosince napadla Hollandovou, když jí chtěla udělat test na alkohol, a vytrhla jí z ruky telefon, kterým volala na policii. Hollandová, která má údajně zranění na zápěstí, policii původně řekla, že chce proti Lohanové vznést obvinění. Potom ale názor změnila a řekla, že ji nechce oficiálně obvinit. Policie v Riverside ale odmítla případ uzavřít a chce, aby o tom, zda bude vzneseno obvinění, rozhodl prokurátor.

Pobyt Lohanové v centru Betty Fordové byl jejím pátým pobytem v odvykacím středisku během tří let. Léčila se v něm od konce září. Nařídil jí tak soud kvůli dřívějšímu trestu za porušení podmínky v souvislosti s jízdou v opilosti v roce 2007. Poté, co měla Lohanová v září pozitivní test na přítomnost alkoholu a drog v krvi, jí soud uložil prodloužení povinné léčby do 3. ledna.

Herečka se má v únoru dostavit k soudu v Beverly Hills k dalšímu jednání.