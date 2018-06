Lohanová ztratila ve Francii pas a nestihla soud, hrozí jí vězení

Lindsay Lohanová se z problémů se zákonem zřejmě hned tak nedostane. Ačkoli ji soudkyně Marsha Revelová ještě v únoru chválila, jak zodpovědně plní všechna její nařízení, teď ji možná pošle do vězení.

Lohanová totiž protialkoholický vzdělávací kurz, který jí nařídil soud navštěvovat kvůli řízení v opilosti, nedokončila. Soudkyně uvádí, že třiadvacetiletá Lohanová absolvovala jen deset z 13 lekcí a podle zpráv listu Los Angeles se hojně účastnila večírků.

Soudní zdroje podle agentury Reuters uvádějí, že pokud se potvrdí, že Lohanová nechodila na všechny soudem nařízené lekce, mohla by jít do vězení. Loni v říjnu Revelová prodloužila Lohanové tříletou podmínku o rok a varovala ji, aby brala protialkoholické kurzy vážně.

Nyní nařídila herečce, aby se nového slyšení účastnila osobně. Ani to ale Lohanová nesplnila, údajně kvůli ztracenému pasu.

"Nevím, jestli jí byl ten pas ukraden, jestli se ztratil nebo ho jen někam založila. Prostě je pryč," řekla obhájkyně Lohanové Shawn Chapmanová Holleyová.

A tak teď Lohanová v Paříži čeká, až jí americké velvyslanectví vystaví náhradní cestovní doklad. "Dělá všechno, co je v její moci, aby se dostala zpátky do Států, ale já si nemyslím, že by to bylo možné," dodala Holleyová.

Podle serveru TMZ.com nenechá soudkyně Lohanovou po příletu zatknout, ale dá jí šanci, aby se k soudu dostavila příští týden.