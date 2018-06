Lohanová vyměnila závislost na kokainu za posedlost orgasmem

Její expřítel Riley Giles, se kterým se Lindsay seznámila v léčebném centru v Utahu, promluvil o jejich vztahu do bulvárního deníku The News of the World.

"Lindsay je určitě nymfomanka. V posteli je divoká. Měli jsme sex několikrát denně a potom i celou noc," řekl čtyřiadvacetiletý snowboardista, který se kvůli o tři roky mladší herečce rozešel se svou dlouholetou přítelkyní. "Jednou jsme to dělali i čtyřikrát po sobě. To bylo šílené. Lindsay je prostě neukojitelná. Vyžaduje sex znovu a znovu. Utahala většinu chlapů," dodal. Přitom byla mlaďounká hvězda v minulosti spojována s takovými milovníky jako Bruce Willis nebo James Blunt.

Po absolvování šedesátidenního léčebného programu v centru Cirque Lodge v americkém státě Utah, se mladý pár přesunul do romantické chaty v horách, kde se mohli na plno oddat milostným hrátkám. V léčebně si totiž užívali jen tajně na místních záchodcích.

Podle Rileyho Lindsay používala orgasmus jako náhražku za drogy. "Když máte orgasmus, vytvářejí se endorfiny a ty vyrobí silné stavy podobně jako fetování. Pokud máte osobnost inklinující k návykům jako Lindsay, potřebujete ty rauše nějak nahradit. Sex se stal součástí její léčby."

Herečka je známá také svým sexy tělem. Její bývalý milenec to jenom potvrzuje. "Lindsay má úžasné tvary, ale její bříško je hezky ploché a vypracované," básnil o ní Riley.

Láska nepřežila návrat do Los Angeles

Jejich několikaměsíční romance ale skončila poté, co se Lohanová přestěhovala zpátky do Los Angeles, kde se snaží dát dohromady svou kariéru. Mladá kráska partnerský život rychle vyměnila za dennodenní návštěvy u kadeřníka, nákupy a pózování pro fotografy. A Riley tak dostal košem.

Světu tedy alespoň odhalil (určitě za tučný honorář) nové démony bývalého miláčka Hollywoodu a idolu náctiletých. Prostředí opulentních večírků a její nevyzrálá povaha způsobily, že se závislosti na alkoholu mladá kráska snažila zbavit už před dvěma lety. Poprvé oznámila, že se jde léčit, v lednu tohoto roku. Druhou návštěvu si odbyla na konci června, kdy ji poprvé zadržela policie kvůli autonehodě způsobené pod vlivem omamných látek. Našla tehdy v jejích kalhotách kokain, Lindsay ale tvrdila, že "je kamarádky".

Pár dnů po propuštění z léčebny Promises v Los Angeles Lindsay zatkli znovu. Zfetovaná pronásledovala matku své asistentky v autě až k ní domů a držela přitom tři chlapce jako "rukojmí", kteří se při její šílené jízdě báli o život. Kromě nich byl v autě zamčený i pytlík s bílou drogou. Ke všem problémům si tak Lohanová velice pravděpodobně půjde na chvilku sednout za mříže.