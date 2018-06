Lohanová v podmínce čelí podezření z krádeže náhrdelníku

Náhrdelník zmizel z klenotnictví 22. ledna. Záznamy z průmyslové kamery ukázaly, že si Lindsay Lohanová šperk zkoušela krátce předtím, než prodavač zjistil jeho zmizení.

Žádná z kamer sice neukázala, že by herečka s náhrdelníkem z obchodu skutečně odešla, jeden z asistentů Lohanové jej nicméně v úterý předal policistům, aniž by vysvětlil, odkud ho má. Na policii zašel jen několik hodin poté, co soud vydal povolení k policejní prohlídce hereččina domu.

Šperk, který údajně ukradla Lindsay Lohanová, donesl na policii hereččin asistent. Ilustrační fotografie společnosti, která krádež nahlásila.

Informaci přinesl server TMZ.com, který připomíná, že někdejší hvězdě filmů pro mládež stále ještě běží lhůta podmínečného trestu za řízení v opilosti.

Lindsay Lohanová má problémy se zákonem delší dobu. V roce 2007 byla odsouzena k podmínečnému trestu za řízení v opilosti, ale několikrát porušila podmínky, které jí soud uložil. Léčila se proto kvůli tomu v odvykacím centru.

Při posledním pobytu v tomto zařízení herečka napadla jednu jeho pracovnici. Policie případ vyšetřuje jako ublížení na zdraví a v únoru by kvůli němu měla stanout před soudem. Pokud soudce rozhodne, že Lohanová porušila podmínky podmínečného trestu, mohla by jít do vězení.