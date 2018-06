Lohanová strávila ve vězení jen pár hodin, ven se dostala na kauci

Lohanová kvůli pozitivnímu testu na drogy musela znovu obléct oranžový vězeňský oděv. Za mřížemi ale nebyla dlouho. Soudkyně ji propustila na kauci.

Příští měsíc, 22. října, čeká herečku soud, který bude rozhodovat, zda v posledním případě porušila podmínky zkušební lhůty.

V červenci byla Lohanová odsouzena za porušení předchozí podmínky uložené v souvislosti s její jízdou v opilosti v roce 2007 k devadesáti dnům ve vězení a dalším devadesáti dnům v protialkoholní léčebně. Lohanová byla ale z vězení předčasně propuštěna a ani v léčebně nestrávila stanovenou lhůtu.

Lékaři se rozhodli, že bude stačit ambulantní léčba, při které je Lohanová nejméně dvakrát týdně náhodně testována na přítomnost alkoholu či drog v krvi. Kromě toho chodí na psychoterapii a konzultace s odborníky na odvykání.

Minulý týden na sociální síti Twitter herečka přiznala, že jeden z testů na přítomnost drog byl pozitivní na kokain. Právě to bylo důvodem, proč ji soudce poslal do vězení, kde měla vyčkat až do řádného říjnové slyšení. Hereččini právníci však brzy dosáhli změny postoje soudu.