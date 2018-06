Lohanová se chce usmířit s bývalou přítelkyní, kterou stále miluje

Lindsay Lohanová řekla, že její lesbický vztah s Ronsonovou byl pro ni opravdu hrozný, ale že ji má pořád ráda a doufá v usmíření. Dvaatřicetiletá Ronsonová prý je jediná žena, která ji kdy přitahovala. Jejich vztah trval 18 měsíců. Rozešly se loni v dubnu.

"Milujeme se. Možná bychom se mohly usmířit, nevím," řekla. Dodala ale, že kdyby to nevyšlo se Samanthou, pravděpodobně by navázala vztah s chlapcem, protože ona je jediná žena, která ji přitahuje.

"Nikdy předtím jsem o ženách nepřemýšlela. Stalo se to jen se Samanthou. Překvapilo mě to. Pořád jsme v kontaktu, bydlíme blízko, často se vídáme," prozradila herečka.

V rozhovoru také mluvila o svém alkoholismu a braní drog. Na dno se prý v tomto směru dostala v roce 2007. "Nebyla to ale odpověď na mé problémy," řekla herečka, která nyní podstupuje léčbu.

Z většiny svých problémů ale Lohanová v rozhovoru obvinila svého otce Michaela Lohana, který byl třikrát zatčen za podvody a napadení. Lohanová mu má za zlé hlavně to, že o jejích problémech s drogami informoval média. "Vaše rodina by pro vás měla znamenat bezpečí. Nevím, proč to udělal. Sám experimentoval s drogami," prozradila Lohanová s tím, že se jako dítě často bála, co její otec řekne nebo udělá jejím sourozencům a matce, kterou i bil.

"Postavila jsem se mezi něj a moje sourozence, abych je ochránila. Asi jsem si neuvědomila, jak to poznamená mou osobnost. Nikdy mě neuhodil, jeho útoky byly spíš slovní," řekla herečka.

Její otec ale trvá na tom, že vše dělal pro její dobro. "Jsem šťastný, že je Lindsay čistá. Zveřejnil jsem to, až když dopadala na dno. Díky tomu nedopadla. Udělal jsem to a budu v tom pokračovat, napnu všechny síly, abych ji udržel od lidí, míst a věcí, které mají negativní vliv na její život," řekl serveru Hollyscoop.com Michael Lohan.

Sama herečka se chce taky od špatných vlivů Hollywoodu odpoutat. Nechala se slyšet, že by se ráda přestěhovala do Anglie.