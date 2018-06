Lohanová napadla pracovnici protidrogového centra, ta teď chce miliony

V žalobě, kterou zveřejnil server TMZ.com, Bradleyová tvrdí, že když chtěla Lohanové udělat test na alkohol, herečka na ni zaječela, vytrhla jí telefon, popadla ji za zápěstí a zakroutila jím.

Při tom prý utrpěla "závažné poranění" zápěstí a údajně trpí posttraumatickým stresovým syndromem, kvůli kterému podstoupila několik sezení. Od herečky žádá milion dolarů jako odškodné a uhrazení lékařských výloh.

Vyšetřovatelé podle agentury Reuters už dříve rozhodli Lohanovou v této věci neobvinit pro nedostatek důkazů. Čtyřiadvacetiletá Lohanová se ve Středisku Betty Fordové nedaleko Palm Springs léčila od konce září do začátku ledna poté, co jí tak nařídil soud kvůli porušení podmínky uložené v souvislosti s jízdou v opilosti v roce 2007. Šlo o pátý pobyt Lohanové v odvykacím středisku během tří let.

Lohanová ve vězení

Letos však herečka ukradla v klenotnictví náhrdelník, čímž porušila pravidla předchozího podmínečného trestu za řízení v opilosti. Dostala trest domácího vězení a 480 hodin veřejně prospěšných prací.

Při čtvrtečním soudním stání ji soud upozornil, že hrozí další porušení podmínečného trestu, jestliže herečka nezačne docházet na psychologická terapeutická sezení a pracovat. Soudkyně Stephanie Sautnerová upozornila, že 480 hodin má být odpracováno do dubna a že tento termín nebude prodloužen, i kdyby Lohanová byla zaneprázdněna natáčením. "Nedostane ani pět minut nad vyměřený rok," prohlásila Sautnerová.