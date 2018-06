Lohanová nastoupila na tři měsíce do vězení

18:46 , aktualizováno 18:46

Americká herečka Lindsay Lohanová nastoupila do vězení, kde by měla podle rozsudku strávit tři měsíce. K tomu byla odsouzena počátkem července za to, že porušila podmínky podmíněného trestu přerušením docházky na protialkoholní vzdělávací kurz.