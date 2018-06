Lohanová nafotila dráždivé snímky v prádle potřísněná krví

"To není žádné soft porno, tomu se říká umění," napsala Lohanová v reakci na kritiku na svůj profil.

Autorem fotek je Tyler Shields, který je hodlá použít pro svou knihu. "Každý má názor na Lindsay Lohanovou a já měl minulou noc to potěšení s ní pracovat. Je to velká obdivovatelka umění a jednoduše chtěla něco vytvořit a to je přesně to, co udělala," napsal na svých stránkách Shields.

Zahraniční média v poslední době ukazují herečku jako upadající celebritu. Objevují se její fotky z divokých večírků a producenti filmů s ní odmítají spolupracovat kvůli její nespolehlivosti.

Minulý týden dokonce její vlastní otec Michael Lohan přivedl do jejího bytu policii a žádal pro svou dceru soudní ochranu, protože se bojí o její život. "Udělám vše proto, aby se z Lindsay nestala další Marilyn Monroe, Anna Nicole Smithová, Michael Jackson nebo Heath Ledger," připomněl Lohan umělce, kteří zemřeli mladí.

Lindsay Lohanová nemohla po divoké party sama dojít do auta

Lohanová ale na výtky okolí nedá. "Nevím, proč jsem se stala terčem všech. Myslím, že nikdo nechápe, kdo skutečně jsem," řekla v rozhlasovém rozhovoru. "Navrhuji oblečení, brzy začnu točit film a produkuji nějaké show. Prostě hodně pracuji a není zločin, když si pak vyrazím s přáteli," dodala.

Lohanová je navíc pořád v podmínce kvůli řízení v opilosti a za držení drog a musí navštěvovat protialkoholický vzdělávací kurz.

Lindsay Lohanová stála před kamerou poprvé již jako tříletá. Začínala v reklamách a seriálech. V roce 1998 si zahrála v remaku snímku Past na rodiče, v němž ztvárnila identická dvojčata. Výraznější roli ale nedostala od roku 2007, kdy hrála v kasovním propadáku Vím, kdo mě zabil. V roce 2008 se jí podařilo dostat hned tři Zlaté maliny, které se udělují za nejhorší filmové počiny.