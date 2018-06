Locklearová bourala a ujela z místa činu, zatkla ji policie

"Locklearová sice byla technicky zatčena, ale nemuseli jsme jí dávat pouta ani ji odvážet na stanici, protože se jednalo jen o lehký trestný čin. Nemáme ani žádné důkazy, že by v případu figuroval alkohol. Nevíme, zda s ní někdo v tu dobu byl ve voze," uvedl mluvčí šerifa Ross Bonfiglio.

Herečka údajně narazila svým BMW do značky "Neparkovat" poblíž svého domu v kalifornské Ventuře.

Právník zastupující Locklearovou Blair Berk uvedl, že jeho mandantka auto v době nehody neřídila. "Paní Locklearové bylo předloženo obvinění, protože je registrovaným vlastníkem vozidla. Nebyla vzata do vazby. Případ je stále prošetřován, protože není jisté, kdo vozidlo řídil," řekl Berk.

Kvůli vysvětlení se Locklearová musí dostavit k soudu 17. května.

Usvědčení z tohoto trestného činu by se jí nevyplatilo. Právě si totiž odpykává tříletou podmínku, kterou dostala v roce 2008 za zběsilou jízdu pod vlivem drog.

Pokud by se prokázalo, že auto, které narazilo do značky, skutečně řídila Locklearová, znamenalo by to porušení podmínky a hrozily by jí 3 měsíce ve vězení.