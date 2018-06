Liza Minnelliová pozve hosty na kaviár

Intimní obědy a večírky se budou z Lizina a Davidova bytu v New Yorku vysílat jednou týdně. Hosty budou významní hudebníci, herci, sportovci, spisovatelé. "Bude to jako naše svatba," uvedl David. Připomeňme, že na jejich svatbě se letos v březnu veselilo více než 300 hostů, hlavně veteránů šoubyznysu.

"Prostě pozveme své přátele a budeme se s nimi bavit o vážných tématech. O hudbě, zábavním průmyslu, o politice. A potom hosté zazpívají. Buď sami, nebo spolu s Lizou. Milujeme hudbu rozličných žánrů, od hip hopu po rock a country. Každý z nich se v našem show objeví," prozradil David. Liza podle něj také divákům přiblíží svůj boj se zánětem mozkových blan a vysvětlí, jak se zbavila svého návyku na drogy.

Show se bude vysílat od října a zatím je naplánováno deset přenosů.

Minnelliová se tak se svým manželem stávají třetím subjektem, který dovolí prostřednictvím kamer nahlédnout veřejnosti do svého soukromí. Obrovský úspěch má tento typ pořadu díky pořadu Osbourneovi, v němž se jednou týdně "předvádí" rodina rockera Ozzyho Osbourna. Další v pořadí je show bývalé modelky Anny Nicole Smithové, která se více než svým uměním proslavila svým vzhledem, vnadami a především soudním sporem o majetek s příbuznými svého devadesátiletého manžela - multimilionáře, za nějž se provdala ve svých pětadvaceti letech.

Kritici nacházejí v novém projektu Liza a David spoustu společných prvků s show Osbourneovi. V obou případech je jejich protagonistou hvězda proslavená skandály, alkoholismem, braním drog. Obě show natáčejí televizní hudební stanice, Osbourneovi MTV, Lizu a Davida uvede VH1. Obě rodinná show mají také stejná tabu.

"Přítomnost televizních kamer neznamená, že nám televizní diváci polezou do postele nebo do koupelny. Jsou místa, kam cizí lidí nepustíme," řekl David.Osbourneovi zakázali namontování kamer do ložnice a na záchod.

Producenti show Liza a David jsou optimističtí, neboť si myslí, že využili momentu, kdy se Minnelliová uzdravila z nemoci, která se pro ni mohla stát fatální. Zhubla, zbavila se návyku na drogu, vdala se za skutečně slušného, nepříliš mladého muže, úspěšně se svým turné Liza´s Back vrátila do šoubyznysu.

"To vše sice zvyšuje popularitu páru, nicméně tento projekt se reality show může nazývat jen stěží. Televizní přenosy budou nepřetržitým sledem obědů a přátelských večírků. Senzacechtivé publikum chce vidět život opravdové bohémy. Tato zůstala trčet ve 20. století," míní však skeptici.