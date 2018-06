Liza Minnelli se počtvrté vdala

10:51 , aktualizováno 10:51

Byla to svatba jako řemen, konstatoval by klasik. V kostele Marble Collegiate na newyorské Páté Avenue si v sobotu řekli své ano slavná americká zpěvačka a herečka Liza Minnelli a producent David Gest. Pro 48letého Gesta to byla jeho první svatba, zato 56letá Minnelli stála před oltářem již počtvrté. Celý ceremoniál se konal za přísných bezpečnostních opatření a s vyloučením fotografů a novinářů, kteří byli odkázáni na dojmy, o které se s nimi podělili někteří z hostů.