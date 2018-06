Liz Taylorová: život jako erotický thriller

Elizabeth Taylorová. Elisabeth Taylorová na 58. MFF v Benátkách Herečka Elizabeth Taylorová Koncert na počest 30. výročí sólové dráhy popové megahvězdy Michaela Jacksona.

Celebrita celebrit byla osmkrát vdaná, dvakrát ji jen velké štěstí zachránilo před smrtí, těžce zápasila s alkoholem a obezitou. V roce 1983 veřejně přiznala, že byla 35 let závislá na lécích proti bolesti a prášcích na spaní.Z rozkošné kudrnaté hvězdičky z londýnského Hampsteadu, která v roce 1944 okouzlila diváky ve filmu O velkou cenu (National Velvet), se časem vypracovala k rolím krásných mladých žen, například po boku někdejšího rebela Jamese Deana ve filmu Obr (Giant) z roku 1956. O pět let později jí role bývalé prostitutky ve filmu Butterfield 8 vynesla první zlatou sošku Oscara.V roce 1963 pak přichází vrchol kariéry, královna Kleopatra, za níž údajně dostala královský honorář milion dolarů jako vůbec první herečka na světě. Světla ramp se rozsvítila naplno. "No a co čekáte? Že budu spát sama?" Tato slavná věta výmluvně naznačuje její náruživý vztah k mužům. Tím osudovým byl herec Richard Burton, kterého poznala při natáčení Kleopatry. "Italské" manželství umíněné Liz a démonického syna horníka sledoval Hollywood téměř v přímém přenosu. Údajně se spolu sázeli, kdo vypije víc alkoholu.Svůj divoký vztah sehráli v roce 1966 i ve snímku Kdo se bojí Virginie Woolfové o nápadně podobném extrémním soužití alkoholičky Marty a Jiřího. Jejich výkon byl přesvědčivý: Taylorové vynesl druhého Oscara. Manželství Liz a Richarda přesto vydrželo nejdéle ze všech - 10 let.Pestrá je galerie dalších mužů, kteří defilovali Liziným manželským životem: v devatenácti se vdala za majitele Hiltonových hotelů Conrada Hiltona. Následovali britský herec Michael Wilding, producent Michael Todd, který se zabil při leteckém neštěstí. Dále zpěvák Eddie Fisher a senátor John Warner, kterému pomohla při jeho kampani do Senátu.Zatím - a Taylorová se zaklíná, že už navždy - posledním chotěm je o dvě desítky let mladší stavař Larry Fortensky, kterého poznala na protialkoholní léčbě. Podzim života tráví způsobem hodným stálice společenských rubrik - věnuje se charitě a podniká v kosmetickém průmyslu. Parfémy, zaštítěné jejím jménem, jsou vesměs k dostání i v České republice a jejich názvy jsou patřičně vzrušující - Vášeň, Bílé diamanty a Černé perly.