Liz Taylorová už se vdávat nehodlá

11:24 , aktualizováno 11:24

Americká filmová hvězda Elizabeth Taylorová, která byla osmkrát vdaná, nyní prohlásila, že již nikdy nechce vstoupit do manželského svazku. Je však připravena žít na hromádce s mužem, který by splňoval určitá kritéria, především měl smysl pro humor. Taylorová, které bude 27. února 69 let, v pondělním rozhovoru pro americkou televizní stanici CNN řekla, že v životě měla dvě velké lásky: Richarda Burtona, za něhož se dvakrát provdala a dvakrát se s ním rozvedla, a Michaela Todda, který zahynul při pádu letounu 13 měsíců po svatbě.