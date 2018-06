Liz: Manželství Aruna jsem nerozbila

V důvěrném rozhovoru se svou sestrou Kate, která nicméně nelenila a obsah rozhovoru vyzvonila všem zainteresovaným stranám, měla Hurleyová uvést, že nikdy nebyla známou Arunovy manželky, modelky Valentiny Pedroni, natož její přítelkyní.



Elizabeth se tak pozastavila nad podle ní nehoráznou lží, že ji paradoxně s Arunem seznámila právě "její přítelkyně Valentina", jak uvedl tisk.



Přestože Nayar už podal žádost o rozvod a novému páru již dali své požehnání Arunovi rodiče žijící v Bombaji, Valentina tvrdí, že je rozhodnuta získat svého manžela zpátky.



Ostatně na to bude mít dost času, neboť manželé se brali v Itálii a podle italského práva musejí žít manželé tři roky odděleně, než dojde k rozvodu, natož k nové svatbě.



Možná i proto tvrdí milionářovi přátelé, že Aruna Elizabeth brzy přestane bavit, neboť prý u žádné ženy dlouho nevydrží. Arun má pověst dokonalého milence. "Jeho velké hnědé oči a sexy úsměv dostávají ženy na lopatky," tvrdí jedna z jeho známých. "Liz nevypadá na to, že by se ho chtěla vzdát," dodala.



Liz Hurleyová se po čtrnáctiletém soužití rozešla s populárním herce Hughem Grantem. Loni porodila syna Damiana britskému producentovi Steve Bingovi, který otcovství dlouho popíral. Usvědčil ho test DNA a následovaly spory o výši alimentů.

Liz Hurleyová