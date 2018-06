Liz Hurleyová skrývá syna před jeho otcem

Liz Hurleyová a otec jejího dítěte Steve Bing.

"Oba mají stejná oblíbená místa, ale nesnesou se tam oba najednou. Zajímalo by mě, jak by to dopadlo, kdyby si oba nechtěnou náhodou zašli nakoupit do stejného obchodu," řekla přítelkyně Liz.Vzdor sedmatřicetileté Liz Hurleyové nezmírnila ani skutečnost, že se Steve na svého syna přiletěl podívat již poněkolikáté až z Evropy."Letím přes půlku zeměkoule a nic. Liz mi navíc velmi arogantně práskla i telefonem, což mě dokáže opravdu vytočit. Je natolik psychicky nevyrovnaná, že se se mnou nedokáže domluvit prakticky na žádném společném řešení. Natož, když se jedná o malého Damiana. Jsem přece jeho otec," ohradil se Bing."Žádný z nich nechce slevit ze svých požadavků. Naštěstí ale stojí zákon na straně Liz. Jinak by měla se Stevem asi hodně velké problémy. Je to nevypočitatelný člověk, z něhož jde strach," uvedla jedna z hereččiných přítelkyň.