Liz Hurleyová se snaží zhubnout

15:50 , aktualizováno 15:50

Už se zdálo, že britská kráska Elizabeth Hurleyová přestane se zásadními změnami svých životních postojů, ale asi ne. Není to totiž tak dlouho, co tvrdila, že chce mít přinejmenším dvanáct dětí a že by si nejraději hned pořídila minimálně dvojčata. Teď si zase vzala do hlavy, že je příliš tlustá a že by s tím měla rychle něco dělat.