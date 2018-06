Liz Hurleyová porodila chlapečka

Liz už před porodem věděla, že bude mít chlapečka. Veškeré věci, které pro miminko pořídila - oblečky, hračky, ale i nábytek - byly proto laděny do modra.

Šestatřicetiletá herečka nešetřila na ničem. Nábytek do dětského pokoje pořídila za 20 000 liber.

"Jakmile jsem zjistila, že jsem těhotná, okamžitě jsem přestala kouřit, pít alkohol a kávu. Za to si ale dopřávám všechno, na co mám chuť. Celý život jsem si musela dávat pozor na to, co jím. Ale teď, když si můžu zajít do cukrárny bez výčitek svědomí, je to pro mě takový malý zázrak," svěřila se Liz během těhotenství.

Po porodu se Liz chystá zhubnout a vrátit se ke své původní postavě.